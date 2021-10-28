Казань, , 15:53 — REGNUM Через Татарию предстоящей ночью пройдет атмосферный фронт с осадками в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах республики прогнозируется сильный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха в течение предстоящих суток составит от —4 до +4 градусов, сообщает 28 октября региональное управление Росгидромета.

Гололед Disclosurenewsonline.com

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Днем в пятницу, 29 октября, под влиянием гребня антициклона существенных осадков не ожидается, температура воздуха не превысит +4 градусов, ночью столбики термометров покажут +1…—4. При отрицательных температурах воздуха и выпадении смешанных осадков на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, предостерегают республиканские метеослужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии 29 октября могут пройти дождь и мокрый снег. Ожидается гололед, налипание мокрого снега на деревья и провода, на дорогах гололедица, также может произойти ухудшение видимости в осадках до 500 метров.

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