Москва, , 08:19 — REGNUM Во вторник, 26 октября, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха в городе составит +6… +8 °C. Об этом 26 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Осень в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Кроме того, указывается, что в ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 5−10 м/с, отдельные порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. столба.

Помимо этого, уточняется, что в ночь на 27 октября в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха +1… +3 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на нынешней неделе в столице России прогнозируется разная погода.