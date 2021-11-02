Москва, , 03:19 — REGNUM Опасная погода ожидается на Алтае, в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях, Новосибирской, Челябинской, Томской и Кемеровской областях. Об этом 2 ноября сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Плохая погода

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В Челябинской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидаются гололёд, изморозь, дождь, переходящий в мокрый снег. Опасный характер погоды будет наблюдаться на Алтае, где ожидается ветер с порывами до 25 м/сек, сильный снег и ветер от 20 до 23 м/сек прогнозируется в южных и центральных районах Красноярского края, а в Хакасии ожидается сильный снег, скорость ветра в горах достигнет 25 м/сек.

Сильный дождь с грозой и шквалистым ветром ожидается в Краснодарском крае.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве и Московской области ожидается аномальное потепление.

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