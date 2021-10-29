Владимир, , 18:22 — REGNUM Во Владимирской области 29 октября подтверждено 319 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего в области были зарегистрированы 62 тыс. 165 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 52 тыс. 329 пациентов, в том числе 51 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2211 человек. За последние сутки подтверждено шесть новых летальных случаев.