Барнаул, , 10:28 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным синоптиков в Алтайском крае днём 31 октября и ночью 1 ноября ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, снег, местами гололёдные явления. Порывы ветра при этом будут достигать 27 м/с.

Ветер cjohnson7 from Rochester, Minnesota

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В регионе похолодает до — 10 °C, на дорогах — гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, погода не перестаёт удивлять жителей Алтайского края: если 21 октября, температура воздуха там поднималась до +20 °C, то уже 22 октября пошли дожди с мокрым снегом.

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