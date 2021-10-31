Василий Иванов,
31 октября 2021, 21:22 — REGNUM В Москве на протяжении нескольких дней продолжают держаться аномально высокие для начала ноября температуры.
Погода в Москве продолжает радовать
Василий Иванов © ИА REGNUM
Потепление в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Отдых на скамейке
Василий Иванов © ИА REGNUM
Потепление в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Потепление в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Отдых на скамейках поздней осенью
Василий Иванов © ИА REGNUM
Температура воздуха 30 и 31 октября днём держалась в диапазоне от +10 до +14 градусов. Москвичи, которые остались в эти нерабочие дни в черте города, провели выходные на открытом воздухе.
На улицах Москвы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Многие оптравились в Зарядье
Василий Иванов © ИА REGNUM
Теплые дни в Зарядье
Василий Иванов © ИА REGNUM
Москвичи и гости столицы гуляют в Зарядье
Василий Иванов © ИА REGNUM
Потепление в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Потепление в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прогулка по паркам Москвы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Потепление в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Власти Москвы не стали запрещать прогулки в парках на период с 28 октября по 7 ноября.
Потепление в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Потепление в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
В теплые дни многие гуляют по центру
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прохожие не кутаются от обычного осеннего холода
Василий Иванов © ИА REGNUM
Многие отправляются на прогулку по городу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Чистые пруды
Василий Иванов © ИА REGNUM
На Чистых прудах
Василий Иванов © ИА REGNUM
Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха выше климатической нормы будет наблюдаться весь ноябрь.
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