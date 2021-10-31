31 октября 2021 | Время чтения меньше минуты

Василий Иванов, , 21:22 — REGNUM В Москве на протяжении нескольких дней продолжают держаться аномально высокие для начала ноября температуры.

Погода в Москве продолжает радовать Василий Иванов © ИА REGNUM

Потепление в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Отдых на скамейке Василий Иванов © ИА REGNUM

Потепление в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM Потепление в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Отдых на скамейках поздней осенью Василий Иванов © ИА REGNUM

Температура воздуха 30 и 31 октября днём держалась в диапазоне от +10 до +14 градусов. Москвичи, которые остались в эти нерабочие дни в черте города, провели выходные на открытом воздухе.

На улицах Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Многие оптравились в Зарядье Василий Иванов © ИА REGNUM

Теплые дни в Зарядье Василий Иванов © ИА REGNUM

Москвичи и гости столицы гуляют в Зарядье Василий Иванов © ИА REGNUM Потепление в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Потепление в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Прогулка по паркам Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Потепление в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Власти Москвы не стали запрещать прогулки в парках на период с 28 октября по 7 ноября.

Потепление в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Потепление в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

В теплые дни многие гуляют по центру Василий Иванов © ИА REGNUM

Прохожие не кутаются от обычного осеннего холода Василий Иванов © ИА REGNUM

Многие отправляются на прогулку по городу Василий Иванов © ИА REGNUM Чистые пруды Василий Иванов © ИА REGNUM

На Чистых прудах Василий Иванов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха выше климатической нормы будет наблюдаться весь ноябрь.

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