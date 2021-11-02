Джакарта, , 16:19 — REGNUM Ряд дорог в провинции Западная Ява оказались затоплены из-за проливных дождей, сообщает CNN Indonesia.

Наводнение terimakasih0

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

Уровень воды на дорогах достигает 35 см.

В результате наводнения мопеды и машины встали в длинную очередь. Некоторые из автомобилей вышли из строя во время наводнения.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара на спичечной фабрике в Индонезии никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате пожара на спичечной фабрике в Индонезии никто не пострадал