Крит, Греция, , 06:51 — REGNUM Лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас посетил пострадавший от землетрясения остров Крит, передает AMNA 13 сентября. Ципрас направил правительству послание с просьбой ускорить необходимые процедуры, чтобы быстро решить проблемы, вызванные землетрясением 27 сентября.

Греция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Ципрас назвал крайне важным, чтобы район Аркалохори, особо пострадавший от бедствия, не опустел. «Я приехал через несколько дней после землетрясения, потому что в первые несколько дней очень мало что можно сделать. Я пришел сейчас, и то, что мы сделаем, — это заставим правительство не бросать регион на произвол судьбы», — сказал он.

Политик объяснил, что должен быть разработан и введен в действие план комплексного восстановления ущерба, который должен включать новый план города и строительство новых домов в других местах.

Завершив свой визит в Аркалохори, Ципрас отправился в Хумери в муниципалитете Миноа Педиадос и встретился там с местными жителями, поговорив с людьми, которые живут в палатках с первого дня землетрясения, о тяжелой ситуации, с которой они в настоящее время сталкиваются.

Ципрас также посетил город Мелесес, где его приветствовали региональный губернатор Крита Ставрос Арнаутакис и местный мэр Манолис Кокосалис, которые проинформировали его о жилье и питании жертв землетрясения. Со своей стороны, Ципрас заявил, что предоставление компенсации тем, чье имущество и товары пострадали в результате землетрясения, является главным приоритетом для властей, наряду с поддержкой предприятий и сотрудников, которые потеряли свой источник дохода, а также школьников в этом районе.

Позже Ципрас примет участие во встрече в региональном управлении Крита с Арнаутакисом и мэрами регионального подразделения Ираклиона.