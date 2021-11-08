Барнаул, , 07:33 — REGNUM Барнаульские дорожники справились с первым в этом сезоне сильным снегопадом. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, в ночь с 7 на 8 ноября силами МБУ «Автодорстрой» с дорог краевой столицы вывезли 3194 кубометра снега.

Снег

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На обработку спусков, подъемов, перекрестков, мостов израсходовали 37 тонн песчано-соляной смеси. На городских улицах работали 112 единиц снегоуборочной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, вместе с потеплением в Барнаул пришли метели. В ночь на 7 ноября с улиц краевого центра вывезли более 3500 кубометров снега. Борьбе со снегом помогла погода.

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