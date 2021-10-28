Уфа, , 11:53 — REGNUM Гололед и мокрый снег ожидаются в Башкирии. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Гололед Dtp-online-news.ru

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Сообщается, что 29 октября в республике в республики могут пройти дождь и мокрый снег. Ожидается гололед, налипание мокрого снега на деревья и провода, на дорогах гололедица, также может произойти ухудшение видимости в осадках до 500 метров.

Ночью столбик термометра может опуститься до — 4 °C, днем температура воздуха может прогреться до +5°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в горных районах Башкирии возможно установление временного снежного покрова.