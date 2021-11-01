Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 12:58 — REGNUM Пепел от вулкана Кумбре-Вьеха достиг севера острова Пальма. Об этом пишет агентство EFE.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания Цитата из видео на YouTube

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Отмечается, что пепел в значительной степени покрыл такие муниципалитеты, как Тихарафе, Пунтагорда и Гарафия, а также объекты Института астрофизики Канарских островов в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос, расположенной на высоте 2 426 метров.

Прогнозы направления ветра, южного и юго-западного, могут повлиять на работу аэропорта Пальмы 1 ноября, так как пепел смещается в эту область.