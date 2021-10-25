Вашингтон, , 15:47 — REGNUM Сотни тысяч частных домов и предприятий на Западном побережье США остались без электричества в результате прохождения мощного шторма, который сопровождался ливневыми дождями. Об этом 25 октября сообщает телекомпания CBS.

Ливень 65.mchs.gov.ru

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Уточняется, что свыше 160 тыс. жилых домов и строений солись без света в штате Калифорния, более 170 тыс. — в штате Вашингтон и еще порядка около 28 тыс. — в Орегоне. При этом районе большого Сиэтла из-за падения на автомобиль подмытого водными потоками большого дерева погибли два человека.

Также отмечается, что в некоторых населенных пунктах высота затопившей их воды составила 50−60 см и добавляется, что 24 октября в чрезвычайные службы поступило 330 звонков об оказании строчной помощи, что в четыре раза больше обычного среднесуточного показателя.

«Погодные условия будут и далее ухудшаться. Сильные порывы ветра, высокие волны и проливные дожди окажут серьезное разрушительное воздействие», — приводит CBS слова местных синоптиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ливень с градом, шквалистый ветер и торнадо обрушились на американский штат Миссури.