Липецк, 2 ноября 2021, 21:03 — REGNUM Липецкая область получит почти 104 млн рублей получит на лекарства для ковидных больных, которые лечатся в домашних условиях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
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Препараты пациенты будут получать бесплатно.
Всего на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом правительство РФ выделило российским регионам около 11 млрд рублей.