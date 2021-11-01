Новосибирск, , 11:47 — REGNUM В Новосибирске завтра, 2 ноября, ночью ожидается мокрый снег, днём усиление ветра до 16 м/с, понижение температуры воздуха до −8…−10 °С. На дорогах гололедица. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Морозы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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При этом сегодня, 1 ноября, во второй половине дня ожидается небольшой мокрый снег, снег, ветер западный 7−12 м/с, температура воздуха 0…-2 °С, на дорогах гололедица.

В Новосибирской области сегодня, 1 ноября, днём местами небольшой снег, на дорогах гололедица.