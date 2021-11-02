Новосибирск, , 06:46 — REGNUM В Новосибирске по прогнозу синоптиков завтра, 3 ноября, температура воздуха опустится до — 11 °C днём и до — 20 °C ночью. Сибирская генерирующая компания сообщила, что уже начала готовиться к похолоданию.

Мороз Andrey

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«Теплоэнергетики уже передали задание станциям повысить температуру теплоносителя в подающих трубопроводах: ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 — с 75 до 91 градуса, а ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 — до 96 градусов. График, который определяет соответствие погодных условий и режима работы источника тепла, СГК и муниципалитет утверждают ежегодно. Его соблюдение контролируют как сами станции, так и теплосетевое подразделение энергокомпании. В зимний период температура теплоносителя может вырасти до 130 градусов», — отметили в СГК.

Отметим, что по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня, 2 ноября, в первой половине дня ожидается небольшой мокрый снег, переходящий в снег; ветер юго-западный 6−11 м/с, температура воздуха −2…−4 °C с дальнейшим понижением; на дорогах гололедица.