Красноярск, , 06:09 — REGNUM В среду, 27 октября, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +5… +9 °C, с понижением к концу дня до −1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Осень — время перемен ИА REGNUM

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В 09:30 на Театральной площади было +4 °C.

Ночью с 27 на 28 октября ожидается до −4… −2 °C, облачно, без осадков.

Скорость западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 15−20 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В четверг, 28 октября, в Красноярске до +2… +4 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до −4… −2 °C.

В пятницу, 29 октября, в Красноярске ожидается до +4… +6 °C днём и до +0… +2 °C ночью, облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 27 октября в центральных и южных районах Красноярского края, на юге Туруханского района, на юго-западе Эвенкийского муниципального района (МР), а также в Хакасии ожидается сильный западный, северо-западный ветер до 15−20 м/с, местами до 25 м/с. В горах Хакасия местами до 30 м/с. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края местами гололедица.

На юге Таймырского МР ожидаются порывы северо-восточного ветра до 15−20 м/с. В Туруханском районе порывы северо-западного ветра 15−20 м/с, местами сильный снег, метель. В Эвенкийском МР порывы северо-западного ветра 15−20 м/с, местами сильный снег, метель.

27−29 октября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы возможен сход единичных снежных лавин.

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