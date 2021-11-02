Москва, , 12:17 — REGNUM Туман, который окутал Москву с вечера 1 ноября, имеет естественное происхождение. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Туман Onlinenigeria.com

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По его словам, это обычное явление для антициклональной погоды.

«Это совершенно естественное природное явление, никакого антропогенного, никакого человеческого воздействия тут нет. Так очень часто бывает при антициклональной погоде», — пояснил метеоролог.

Вильфанд добавил, что как правила, такой туман называется радиационным, при этом никакого отношения к радиации погодное явление не имеет.

«Он называется радиационным за счет радиационного охлаждения», — сказал в беседе со «Звездой» синоптик.

Так, если днём температура воздуха была высокая, то молекулы водяного пара присутствовали в воздухе. А ночью при пониженной температуре количество молекул водяного пара не может сохраняться и происходит конденсация водяных паров — этот конденсат и является туманом, добавил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, густой туман окутал Москву и другие территории в средней полосе России вечером 1 ноября. На сегодня из-за этого природного явления в аэропортах российской столицы задержаны или отменены более 200 рейсов. По прогнозам синоптиков, туман сохранится в Москве до 14:00.

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