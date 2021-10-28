Йошкар-Ола, , 17:56 — REGNUM Ближайшей ночью в Марий Эл ожидается дождь, а температура воздуха упадет до минусовых значений. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Гололёд Nikolay Bondar

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В ночь на 29 октября в республике температура воздуха составит — 2… — 7 °C. На дорогах местами гололедица. В дневные часы столбики термометров будет колебаться в диапазоне — 2… + 3 °C.

Однако 30 и 31 октября ожидается плюсовая температура воздуха как в темное, так и в светлое время суток. При этом ночью сохраняется опасность гололедицы.

В управлении ГИБДД Марий Эл предупредили водителей об опасности возникновения аварийных ситуаций на дорогах. Рекомендовано проявлять особую внимательность, снижать скорость, избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения, увеличивать дистанцию между транспортными средствами. Особенно осторожными водителям следует быть при проезде эстакад, мостов и путепроводов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие сутки гололедица ожидается во многих регионах Приволжского федерального округа. В частности, о неблагоприятной дорожной ситуации предупреждают жителей Татарии.