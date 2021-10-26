Томск, , 07:52 — REGNUM Синоптики предупредили жителей Томской области об ухудшении погоды. Днём 26 октября и ночью 27 числа здесь ожидаются снегопады, по северу установится снежный покров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Снегопад

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

Ветер усилится до 18−23 метров в секунду, местами возможна гололедица. Температура местами опустится до 7 градусов мороза.

В связи с этим спасатели опасаются возникновения различных ЧС, обусловленных авариями на объектах ЖКХ и энергетики, падением различных конструкций, ДТП и пожарами.

«Гражданам необходимо соблюдать меры личной и пожарной безопасности. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев», — отметили в управлении.