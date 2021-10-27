Москва, , 06:45 — REGNUM В среду, 27 октября, в Москве будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Шаги в осень Василий Иванов © ИА REGNUM

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В ночь на 28 октября в Москве также ожидается облачность и небольшой дождь. Температура воздуха +4… +6 °C.

Ветер днём юго-западный 6−11 м/с, ночью западный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +4… +9 °C днём и +1… +6 °C ночью.

В четверг, 28 октября, днём в столице ожидается +8… +10 °C, по области +6… +11 °C, облачно, дождь, западный ветер на порывах до 15 м/с. Ночью в регионе ожидается +0… +5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный в Москве и Московской области из-за сильного ветра, продлён до 28 октября.

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