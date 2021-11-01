Красноярск, , 06:17 — REGNUM В понедельник, 1 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, температура воздуха +0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Снег на дороге Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В 09:50 на Театральной площади было — 1 °C.

Ночью с 1 на 2 ноября ожидается до −3… −2 °C, облачно, снег.

Скорость северо-западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

Во вторник, 2 ноября, в Красноярске до −4… +1 °C, облачно, временами осадки. Ночью — до −16… −11 °C, небольшой снег.

В среду, 3 ноября, в Красноярске ожидается до −12… −9 °C днём и до −17… −15 °C ночью, облачно, временами небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 1 ноября в центральных и южных районах Красноярского края местами порывы западного ветра до 15−20 м/с, местами до 23 м/с, на дорогах гололедица.

1 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы возможен сход единичных снежных лавин.