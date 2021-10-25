Ханты-Мансийск, , 22:40 — REGNUM В Югре с 27 октября ожидается морозная погода с метелью. Об этом сообщает Ханты-Мансийское отделение Гидрометцентра.

Мороз и гололёд 40.mchs.gov.ru

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С 27 октября в Югре ожидается местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде снега.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью −3…−8 °С, при прояснениях −9…−14 °С, днём −1…−6 °С.