Казань, , 15:04 — REGNUM В предстоящие выходные дни, 30−31 октября на погоду в Татарии будет влиять теплый атмосферный фронт. По прогнозам синоптиков, существенных изменений в начале следующей недели не предвидится, сообщает региональное управление Росгидромета.

Погода в России Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

Ночью и утром 30 октября в Татарии пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, днем местами возможен небольшой дождь. В течение суток ожидается усиление юго-западного ветра до 15 м/с. На отдельных участках дорог в ночные и утренние часы возможно образование гололедицы. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до минус 6 градусов, к утру местами потеплеет до +5. Днем воздух прогреется до +4.+9 градусов.

В воскресенье, 31 октября, ночью местами еще возможен небольшой дождь, днем уже без существенных осадков. Регион по-прежнему будет находиться в теплой воздушной массе с ночными температурами от +2 до +7 градусов, днем — +6.+11.

ИА REGNUM ранее сообщало, октябрь попрощается с жителями Москвы очень комфортной погодой. В выходные дни, 30 и 31 октября антициклон из юго-восточной Европы принесёт тепло в столицу России.

Читайте также: В выходные дни в Москве потеплеет до +13 °С

Читайте также: В Чувашии резко потеплеет