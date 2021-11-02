Париж, , 06:40 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,4 были зарегистрированы рядом с группой островов Луайоте, которые относятся к Новой Каледонии, расположенной в Тихом океане заморской территории Франции. Об этом сообщил 2 ноября на своем сайте Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Океан Brendan Landis

Эпицентр землетрясения находился в 533 км к востоку от города Нумеа (столица Новой Каледонии), а его очаг залегал на глубине 30 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября Единая геофизическая служба РАН распространила информацию о том, что на Камчатке за сутки произошло два землетрясения магнитудой до 4,5.

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