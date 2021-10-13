Крит, Греция, , 10:43 — REGNUM Европейский союз готов мобилизовать международную помощь в случае необходимости после землетрясения на Крите. Об этом сообщил комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич в своем твиттере во вторник, 12 октября.

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«После землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло … на острове Крит (Греция) Координационный центр ЕС по чрезвычайным ситуациям связался с греческими органами гражданской защиты. Мы готовы мобилизовать международную помощь, если это необходимо», — сказал он.

13 октября на Крит прибыл министр судоходства и островной политики Греции Яннис Плакиотакис, чтобы осмотреть районы, пострадавшие от землетрясения.