Владивосток, , 09:31 — REGNUM Во Владивостоке из 3416 домов к отоплению подключены 2757 — это 81% от всего жилого фонда. При этом есть несколько ТСЖ, которые по решению собственников сдвинули сроки отопительного сезона на более поздние, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе городской мэрии.

Тепло Алексей Яковлев © ИА REGNUM

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«Тепловикам необходимо несколько дней, чтобы окончательно отладить гидравлический режим и обеспечить все дома теплом. Во Владивостоке есть несколько ТСЖ, которые каждый год отопительный сезон начинают в первых числах ноября, так как погода это позволяет. По решению собственников сроки переносятся. И есть также ряд домов, которые оборудованы тепловыми счетчиками с датчиками температуры, и когда на улице плюсовые температуры, они включают режим экономии», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, несмотря на старт отопительного сезона, решены ещё не все проблемы. Как пояснил губернатор Александр Осипов, большое количество людей обращается по вопросам соблюдения тепловых режимов в многоквартирных домах, социальных объектах в Чите, Краснокаменске и других населенных пунктов.