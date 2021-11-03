Барнаул, , 12:51 — REGNUM В Алтайском крае, где ещё накануне, 2 ноября, температура воздуха было выше 0 °C, значительно похолодало. По данным синоптиков, уже сегодня температура воздуха понизилась от — 20 °C до 23 °C. На дорогах образовалась сильная гололедица, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Холод

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Завтра, 4 ноября, ночью также будет холодно, от — 13 °C до — 18 °C, местами до — 23 °C. Дневные температуры составят от — 5 °C до — 10 °C, по востоку от — 11 °C до — 16 °C. Местами небольшой снег. Ветер сменит направление на западное, 3−8 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий 3−4 ноября: ночью в отдельных районах региона похолодало до-23 °C.

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