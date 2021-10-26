Чебоксары, , 05:48 — REGNUM В Чувашии после двух «снежных» попыток зимы дать о себе знать очередное похолодание ожидается 29 октября. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Уличный термометр ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

По его словам 26 октября, в республике возможен небольшой снег из-за прихода тёплого фронта, после чего в северной части региона будет преобладать облачная погода.

27 октября ожидается сухая погода с температурой до +9 градусов тепла. Столбики термометров поползут вверх 28 октября, но при этом могут выпасть небольшие дожди, которые в результате принесут похолодание.

Днём 29 октября при солнечной погоде прогнозируется нулевая температура, а в ночь на 30 октября может подморозить до — 7 градусов. Причиной очередного похолодания станет северный антициклон.

Тёплая погода вернётся 31 октября. По предварительным данным, температура составит +10…+12 градусов, а в начале ноября установится ветреная, но сухая и тёплая погода.