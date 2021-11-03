Чита, , 12:42 — REGNUM Забайкальскому краю из федерального бюджета в 2022 году будут выделены внушительное средства на проектирование и строительство гидротехнических сооружений.

Наводнение

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Как сообщил министр природных ресурсов региона Сергей Немков, в проекте федерального бюджета Забайкальскому краю на проектирование и строительство защитных дамб в городе Чите, на реке Ингода, в Шилке, на реке Кия, в поселке Чернышевск, на реке Алеур, а также в селе Малета предусмотрено в 2022 году 170,2 миллиона рублей, в 2023 году 352,8 миллиона, и 1,3 миллиарда рублей — в 2024 году.

Также на эти цели запланировано софинансирование из краевого бюджета. Общая стоимость объектов на 2022−2025 годы составит 4,5 миллиарда рублей.

Всего, по оценке забайкальского губернатора Александра Осипова, региону необходимо построить и отремонтировать 46 гидротехнических сооружений, чтобы защитить почти 400 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле в Забайкалье пострадало 17 районов. Всего в зонах подтопления оказалось почти 14 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры.

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