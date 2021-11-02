Москва, , 13:38 — REGNUM В аэропортах Москвы сокращается число отменённых и задержанных авиарейсов, следует из информации онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

Туман Onlinenigeria.com

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По данным на 13:34 2 ноября, в столичных аэропортах задержали и отменили 196 рейсов, хотя ещё недавно насчитывалось свыше двухсот изменений в расписании.

Сейчас во «Внуково» задержано 72 рейса, четыре отменено, в «Домодедово» задержано 66 рейсов, пять отменено, в «Шереметьево» задержано 37 рейсов, 12 отменено.

Как сообщало ИА REGNUM, Москву утром 2 ноября окутал сильный туман, который в последний час начал рассеиваться. Существенное улучшение видимости ожидается после 14:00.

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