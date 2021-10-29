Ульяновск, , 08:59 — REGNUM В Ульяновской области в нерабочие дни будет приостановлена работа спортивных учреждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам работы оперативного штаба.

Спорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

С 30 октября по 7 ноября, которые в России объявлены нерабочими, приостановят тренировочный процесс государственные и муниципальные спортивные учреждения. Также в этот период не будут работать физкультурно-оздоровительные базы, фитнес-клубы, бассейны, тренажёрные залы и другие организации, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги.

Власти отмечают, что отменяются спортивные соревнования, за исключением всероссийских состязаний с участием профессиональных спортивных клубов.

Чиновники предлагают заменить реальные тренировки домашними.

«Рекомендую в нерабочие дни заниматься физической культурой и спортом в индивидуальном режиме на свежем воздухе», — сказал исполняющий обязанности главы минспорта Рамиль Егоров.

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября в Ульяновской области продолжат работу многие крупные промышленные предприятия.

Подробнее: В нерабочие дни продолжат работу большинство ульяновских промпредприятий

Как сообщало ИА REGNUM, общественный транспорт Ульяновской области в предстоящие нерабочие дни будет работать в двух режимах — обычном и формате выходного дня.

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновские власти определили режим работы транспорта в нерабочие дни