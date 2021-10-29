Джакарта, , 16:02 — REGNUM Жителей столицы Индонезии Джакарты предупредили об экстремальных погодных условиях и проливных дождях, которые могут вызвать наводнение 30−31 октября, сообщает CNN Indonesia.

Ливень (сс) Melissa Parrish

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«Остерегайтесь экстремальных погодных условий в Джакарте», — предупреждает региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Население призвали сохранять бдительность и осторожность.

Заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза Патрия заявил, что правительство предприняло ряд шагов для борьбы с сезоном дождей, включая подготовку 1262 места для размещения 105 804 беженца.

Ожидается, что пик осадков придется на январь-февраль 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии прогнозирует, что тропические штормы часто будут происходить в регионе Восточная Нуса-Тенггара в январе и феврале 2022 года.

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