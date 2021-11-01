Лондон, , 04:58 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,1 было зарегистрировано сейсмологами в южной части Атлантического океана у побережья Южных Сандвичевых островов. Об этом 1 ноября сообщает геологическая служба США.

Южные Сандвичевы Острова Rob Oo

Подземные толчки были зафиксированы в 03:02 мск. Эпицентр подземных толчков находился в акватории Атлантического океана, ближайший населённый пункт, поселение Эдинбург семи морей (население около 300 человек) на островах Тристан-да-Кунья располагался в 2500 км от эпицентра.

Очаг землетрясения находился на глубине 35 км. Информация о возможных пострадавших не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении у берегов Аляски. Магнитуда подземных толчков составила 5,6

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