Трентон, США, , 09:22 — REGNUM Глобальное потепление в 2021 году причинило Соединённым Штатам Америки ущерб в размере $100 млрд. Об этом президент США Джо Байден заявил 25 октября, выступая в штате Нью-Джерси.

Джо Байден (сс)Saeima

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Он напомнил, что в сентябре уже побывал в Нью-Джерси — штате, пострадавшем от последствий урагана «Ида». Стихия ударила по стране, отметил он, на фоне изменения климата.

После этого бедствия федеральное правительство, добавил Байден, одобрило заявления о предоставлении помощи от 30 тыс. человек. Также жителям штата выделены $150 млн на ремонт, замену жилья, помощь в аренде и другие нужды.

«В период с 2010 по 2020 год в этом штате произошло 24 экстремальных погодных явления», — заявил американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган «Ида» обрушился на американский штат Луизиана 29 августа. Свыше 1 млн потребителей в штате остались без электроснабжения. Последствиями «Иды» также стали проливные дожди и наводнения в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания.

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