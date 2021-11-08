Элиста, 8 ноября 2021, 00:26 — REGNUM В Калмыкии в течение нескольких дней сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
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«По данным Калмыцкого гидрометцентра, по 9 ноября чрезвычайная пожарная опасность пятого класса сохранится местами в Юстинском районе. Прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с ландшафтными пожарами, возгораниями в районе озёр», — сказано в экстренном предупреждении.
Жителей Калмыкии призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности.