Иркутск, , 13:48 — REGNUM Житель Приангарья Александр Турков смог при помощи таймлапс-фотосъёмки заснял вечером 4 ноября северное сияние. Как сообщает пресс-служба Иркутского планетария, всё происходило не на Северном полюсе, а в 20 км от Иркутска.

Северное сияние в Иркутской области Цитата из видео

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На получившемся видео видны яркие красные всполохи на небе.

«После долгого периода спокойного Солнца уровень солнечной активности вырос настолько, что северное сияние стало возможным наблюдать на широте Иркутска — обычно для нашей местности это явление не характерно» — пояснил директор Иркутского планетария Павел Никифоров.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из крупнейших магнитных бурь за последние годы началась на Земле 4 ноября около 01:00 по московскому времени. Прогнозируется, что нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться не менее 2−3 суток.

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