Новосибирск, , 11:35 — REGNUM В Новосибирскую область с началом ноября пришли и первые морозы. Синоптики прогнозируют понижение температуры до — 24 °C при прояснениях. На акваториях региона начался процесс образования льда. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Лед на реке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Сотрудники ведомства предостерегают об увеличении риска происшествий на водных объектах.

«В поздний осенний период опасность выхода на первый хрупкий лёд особенно велика. Напоминаем, что в соответствии с требованиями правил охраны жизни людей на водных объектах выход на водоемы в периоды ледостава запрещён», — подчеркнули в МЧС РФ.