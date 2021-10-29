Барнаул, , 10:39 — REGNUM Пожароопасная обстановка ухудшилось в Алтайском крае. Как сообщает сегодня, 29 октября, территориальное ГУ МЧС РФ, только за сутки в регионе потушено 30 пожаров, из них 13 — горение травы.

Травяной пожар Pxhere.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

«Масштабы возгораний разные, от нескольких десятков квадратных метров до нескольких сотен. Так, в районе Алейска ликвидировано возгорание травы площадью порядка 270 кв.м., в Каменском районе — около 300.

В Панкрушихинском районе близ села Урываево боевой расчёт 56 пожарно-спасательной части совместно с краевым подразделением ликвидировали горение на площади около 800 квадратных метров. Трава горела и в окрестностях Барнаула: в районе садоводства «Речник» потушен пожар площадью порядка 500 квадратных метров.

В минувшие сутки зафиксированы ландшафтные пожары в Казахстане, в приграничной зоне. Было налажено межведомственное взаимодействие, реагирование и контроль обстановки. Перехода огня на территорию края не допущено», — пояснили спасатели.

Всего по данным Красноярского филиала космического мониторинга Национального центра управления в кризисных ситуациях за прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 38 термически активных точек, большинство из которых — неконтролируемые палы сухой растительности.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с относительно тёплой и ветряной погодой в Алтайском крае наступил сезон травяных пожаров. 27 октября особого внимания потребовала ситуация в Каменском районе, где в окрестностях сёл Ветренно-Телеутское и Подветренно-Телеутское произошло серьёзное возгорание.

Читайте также: В Алтайском крае начался сезон травяных пожаров