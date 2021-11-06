Улан-Удэ, , 14:11 — REGNUM Власти Бурятии направили дополнительно более 10 млн рублей на ликвидацию последствий паводков и оказание помощи пострадавшим в Кяхтинском и Иволгинском районах, а также Улан-Удэ. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

«Борщевые наборы» для пострадавших от паводков в Бурятии Правительство Бурятии

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Так, на единовременную матпомощь владельцам подтопленных домов в Улан-Удэ выделено почти 3,9 млн рублей. 304 человека получат по 10 тыс. рублей, 17 — по 50 тыс. в связи с частичной утратой имущества. Жители Иволгинского района получат чуть менее 3,5 млн рублей.

«Также будет оказана помощь жителям Кяхтинского района. 84 гражданина получат по 10 000 рублей, 4 жителя района получат по 50 000 рублей в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости, а 7 граждан получат по 100 000 рублей в связи с полной утратой имущества первой необходимости», — добавили в правительстве.

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