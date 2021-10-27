Барнаул, , 13:52 — REGNUM В связи с относительно тёплой и ветряной погодой в Алтайском крае наступил сезон травяных Пожаров. Как сообщает сегодня, 27 октября территориальное ГУМЧС РФ, особого внимания потребовала ситуация в Каменском районе, где в окрестностях сёл Ветренно-Телеутское и Подветренно-Телеутское произошло возгорание сухой растительности.

Травяной пожар МЧС

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«Для того, чтобы не допустить расширения фронта огня в сторону населённых пунктов были приняты оперативные меры. На месте была создана значительная группировка с привлечением сил из соседних районов, организовано дополнительное опахивание населённых пунктов, постоянное окарауливание пожара, ликвидация очагов. Для оказания помощи из Барнаула на место была направлена аэромобильная группировка главка МЧС», — пояснили спасатели.

В настоящее время угрозы населённым пунктам нет, горение прекращено, ситуация контролируется в том числе при помощи беспилотной авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 26 октября, в Алтайском крае случилось 10 пожаров. В основном, горели жилые дома.