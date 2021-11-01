Москва, , 23:20 — REGNUM Около 50 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в понедельник, 1 ноября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Перрон аэропорта «Внуково» Павел Латышов © ИА Красная Весна

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Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Внуково» отменено пять рейсов, ещё девять рейсов задерживается, в «Домодедово» отменено 13 рейса и два рейсов задержано, в «Шереметьево» отменено 11 рейсов и семь рейсов задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.

Напомним, ранее сегодня столичное управление МЧС России предупредило о сильном тумане в Московском регионе с вечера 1 ноября до утра 2 ноября. Сообщалось, что видимость местами будет составлять от 200 до 700 метров.