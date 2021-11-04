Москва, , 02:19 — REGNUM Похолодание и дождь, переходящий в мокрый снег ожидаются на предстоящей неделе в Москве. Об этом 3 ноября рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Холодная осень Pixabay.com

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Как уточнил специалист, уже 9 ноября в Москве температура воздуха приблизится к климатической норме. Днём и ночью ожидается от нуля до +5 градусов. Кроме того, в городе ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. В дальнейшем температура воздуха будет понижаться на 1−2 градуса.

По словам Вильфанда, перед похолоданием жителей городу ожидают тёплые выходные дни. 4 и 5 ноября температура воздуха в городе прогреется до +13 градусов, а 6 и 7 ноября ожидается облачная погода +7…+8 градусов тепла, местами возможен небольшой дождь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве с середины недели ожидаются небольшие дожди.

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