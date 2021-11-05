Барнаул, , 12:54 — REGNUM Жителей Алтайского края, где сейчас по-зимнему холодно, обнадёжили грядущим потеплением. По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь 6 ноября температура воздуха может опускаться до — 18 °C, зато днём будет от нуля до +5°C.

Мороз Ukrinform.com

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Ветер юго-западный, 7−12 метров в секунду, местами порывы до 13−18 метров в секунду. В последующие двое суток преимущественно без осадков, ночные температуры составят от — 2 до — 10 °C, местами до — 15 °C.

Днем воздух прогреется до +6°C. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Как сообщало ИА, к 3 ноября температура воздуха в Алтайском крае понизилась до 23 °C. На дорогах образовалась сильная гололедица.

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