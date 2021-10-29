Уфа, , 11:55 — REGNUM Понижение температуры воздуха до — 11 °C ожидается в Башкирии. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

Мороз Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что 30 октября на некоторых участках дорог в Башкирии ожидается гололедица, туман, видимость менее 500 метров.

Ночью 30 октября в регионе ожидается небольшой снег. Днем в республике может пройти небольшой мокрый снег, который может перейти в дождь. Температура воздуха ночью может опуститься до — 11 °C, днем может прогреться до +8°С.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности при тумане. Так, во время движения необходимо уменьшить скорость и использовать хорошо настроенные противотуманные фары.