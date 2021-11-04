Москва, , 23:30 — REGNUM В Москве и Подмосковье в ближайшее время ожидается туман. Об этом 4 ноября сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Туман в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

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По его словам, предупреждение о тумане в столичном регионе выпустил Росгидромет.

«Туман ожидается ночью и до утра… — сказал Вильфанд. — Утром ожидается порывистый ветер, до 17 метров в секунду, туман рассеется».

Напомним, 4 ноября в аэропортах Москвы было отменено и задержано более 40 авиарейсов.