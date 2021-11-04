Иркутск, , 13:22 — REGNUM Жителей Иркутской области, где накануне вечером, 3 ноября, в условиях ненастной погоды с ледяным дождём потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-12, вновь предупредили о существенном ухудшении погодных условий.

Одной из причин крушения самолёта под Иркутском называют ледяной дождь Пресс-служба правительства Иркутской области

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По данным территориального ГУ МЧС РФ, 5 ноября местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 15−18 м/с., метели. На дорогах снежный накат. Температура ночью — 14,-19°С, при прояснении — 24,-29°С, днем — 6,-11°С, местами — 16,-21°С.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-транспортный самолёт АН-12 авиакомпании «Гродно» (Белорусия), выполняющий рейс из Якутска, 3 ноября потерпел крушение под Иркутском. От удара судно загорелось, все девять человек, что были на боту погибли.

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