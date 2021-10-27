Казань, , 14:03 — REGNUM В Татарии в предстоящие сутки прогнозируется сильный ветер порывами до 16 м/с. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сильный ветер. Иван Айвазовский. 1856 г

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Ночью и днем 28 октября на территории республики местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 16 м/с, говорится в сообщении.

В течение суток ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдут небольшие осадки в виде дождя, ночью местами с мокрым снегом. Температура воздуха в темное время суток составит +1… — 4 градуса, днем потеплеет до +8.

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в Самарской области ночью 29 октября может опуститься до — 1 °C, а днем воздух может прогреться до +7 °C.

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