Выборг, Ленинградская область, , 16:25 — REGNUM Скальный пейзажный парк «Монрепо» на берегу Защитной бухты Выборгского залива в Выборге открылся для посетителей. Почти неделя понадобилось, чтобы вода полностью ушла с прибрежной территории. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе музея.

Природный музей-заповедник «Парк Монрепо» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, 22−23 октября по территории Ленинградской области прошел сильный шторм. Дул ураганный ветер, порывы которого достигали 15−20 м/с, в прибрежных районах — до 20−24 м/с, шел проливной дождь. В результате подъезды к Выборгу, а также парк «Монрепо» были подтоплены.

«Шторм за одну ночь сорвал почти все листья с деревьев, разом закончив пору золотой осени, — говорится в сообщении музея. — В период с 29 октября по 7 ноября музей-заповедник «Парк Монрепо» будет работать в привычном зимнем режиме с 9 до 18 часов. После 18 парк работает только на выход».

Напомним, что до весны 2022 года в парке полным ходом идут реставрационный работы. Сейчас для посещения открыта западная часть парка, где продолжается восстановление дорожек, а также ведутся другие работы. Однако на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября для посещения открыт экомаршрут в лесной части музея-заповедника.

«Но очень просим вас покинуть эту часть парка до 16:00, после этого времени на экомаршруте темно, и потому опасно находиться», — уточнила администрация парка.

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