Ла-Пас, , 04:23 — REGNUM Жители боливийской столицы Ла-Пас в последние недели испытывают экстремальное воздействие ультрафиолетового излучения, сообщил 3 ноября телеканал CNN со ссылкой на данные климатологов.

Боливия I Marañón

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По шкале УФ-индекса экстремальным показателем для человека считается коэффициент 11, кратковременно он может подниматься до 20. В Ла-Пасе в отдельные дни он достигал 21. Ситуация осложняется жарой и отсутствием облаков, которые могли бы препятствовать проникновению ультрафиолетового излучения.

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Подобные явления весьма характерны для высокогорных районов Анд в Южной Америке. Типичным для Ла-Паса считается значение УФ-индекса от 11 до 17. В некоторые моменты достигал рекордных значений — выше 40.

Климатологи считают, что текущая ситуация нормализуется примерно через неделю, когда в страну придут дожди.