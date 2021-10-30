Томск, , 12:18 — REGNUM В Томской области днём 31 октября и ночью 1 ноября ожидаются снегопады, местами сильные, метели. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в том числе снег выпадет в столице региона Томске.

Снегопад Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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Порывы ветра местами будут достигать 17−22 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица, сильное отложение мокрого снега.

В связи с этим жителей предупредили о возможных ЧС из-за аварий на объектах ЖКХ и энергетики, падения слабозакрепленных конструкций, деревьев, ДТП и пожаров в жилом секторе.

«Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам», — отметили в управлении.

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